Hakkari'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Yarın ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel öğretim kursları, Halk Eğitimi, rehberlik ve araştırma ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim, öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.