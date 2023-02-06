Hakkari'de kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprağa çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Hakkari-Van kara yolundaki Çanaklı köyü mevkisinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki toprağa çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süre yola trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla açıldı.

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