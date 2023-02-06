Van ve Hakkari'deki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderiliyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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VAN/HAKKARİ (AA) - Van ve Hakkari'deki arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki tüm birimler depremzedelere yardım için seferber edildi.

Belediyeden 366 personel, günlük 10 bin kişilik yemek kapasiteli mobil aşevi tırı, 2 aşevi aracı, 2 itfaiye arama-kurtarma aracı, 10 tır, 14 ekskavatör, 8 iş makinesi, 90 kamyon, akaryakıt tankeri, 3 cenaze aracı, 3 öncü araç, 2 otobüs, 5 arazi aracı ve 100 kişilik yerel destek ekibi, 10 genel maksat çadırı bölgeye gönderildi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden de bölgeye vidanjör, basınç aracı, 2 kamyon, 4 iş makinesi, 2 minibüs, kamyonet, vinç, tır çekici, paletli ekskavatör, 2 su tankeri, 2 pikap ve 34 personel sevk edildi.

- Hakkari

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Valilik tarafından deprem bölgesine İl Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim müdürlükleri, İl Özel İdaresi, Hakkari Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay Şubesi'nden aralarında gönüllülerin de bulunduğu 143 personel ile 3 ambulans, 13 iş makinesi, 18 araç ve itfaiye depremden etkilenen bölgelere gönderildi.

Özel firmalardan da 23 iş makinesi ile 24 personel söz konusu illere sevk edildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan sosyal medyada korku ve panik oluşturmak amacıyla yayılan haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dışındaki açıklamaları dikkate almamalarını istedi.





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