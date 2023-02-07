Hakkari TSO yardım kampanyası başlattı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

TSO Başkanlığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 10 kentte büyük felakete yol açtığı hatırlatıldı.

Söz konusu felaketin dayanışmayla aşılabileceğinin bildirildiği açıklamada, şunlara kaydedildi:

"Büyük afet yaşayan tüm bölge insanımızın yanında yer almak ve sorumluluğumuz gereği deprem bölgesine gönderilmek üzere Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ayni ve maddi destek kampanyası başlatılmıştır. TSO üyelerinin yanı sıra bu dayanışma ve kampanyaya destek olmak isteyenler maddi desteklerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açtığı hesaba, ayni destekleri ise Hakkari Ticaret ve Sanayi Odamıza ulaştırabilirler. Ayni yardımlar olarak battaniye, mont, bot, ayakkabı, bere, atkı, çocuk montu, elektrikli ısıtıcı, tüplü katalitik soba, gıda kolisi öncelikli talep edilmektedir. Odamız her türlü desteği deprem bölgelerine ilgili kurumlar aracılığı ile ulaştırma çabası içerisindedir."

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