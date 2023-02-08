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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Müftülüğü görevlilerinin yardım çalışmaları sürüyor

AA

Hakkari Müftülüğü görevlilerinin yardım çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari Müftülüğünün, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere yardımcı olmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu başkanlığında vaiz, Kur'an kursu öğreticileri, imam-hatip ve müezzinlerin bulunduğu grup deprem bölgesine gitti.

Kentteki kurum personeli maaşlarının bir bölümünü depremzedeler için bağışlayarak, kentte yürütülen yardım kampanyalarına katkı sağlıyor.

Durankaya Beldesi Güvenir Cami imam-hatibi Metin Berşan nezaretinde toplanan bir kamyon gıda, giyim ve battaniye gibi yaşam malzemeleri ve Aşağı Derecik Köyü Hüseyin Bateyi Cami imam-hatibi İlyas Akdoğan öncülüğünde toplanan ihtiyaç malzemeleri yardım toplama merkezlerine teslim edildi.

Müftü Vekili Bilal Beyter, herkesin depremden etkilenenlerin yaşadığı en kötü duygunun yalnız bırakılma duygusu olduğunu aktardı.

İnsanların yardımına koşmak için herkesin seferber olduğunu belirten Beyter, şunları kaydetti:

"Bizlerin de depremden zarar gören vatandaşların yanında olması, onların derdini kendi derdi bilmesi dini ve insani bir vecibedir. Bu sebeple müftülük olarak depremzedeler için neler yapabilirizin derdinde olmalıyız. Bu kapsamda depremin başladığı ilk günden bu güne din görevlileri olarak maddi ve manevi katkılarla deprem mağdurlarının yanında olmaya gayret ettik. Cemaati bu konuda bilinçlendiriyoruz. Devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarınca başlatılan ayni ve nakdi yardım kampanyalarına bizzat destekte bulunduğumuz gibi vatandaşlarımızı da katkı vermeye davet ettik, ediyoruz. Bu vesileyle kar kalındığının bir metreyi geçtiği kışın bu zor günlerinde bir afet gönüllüsü gibi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak sahada çalışan müftülük görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve deprem mağdurları için maddi ve manevi katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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