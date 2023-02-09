Hakkari'den Hatay'a giden ekipler enkaz altında kalan biri bebek 3 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'den arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden ekipler, depremden 59 saat sonra yabancı uyruklu anne ile bebeğini, 69 saat sonra da bir kadını enkaz altından sağ çıkardı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalara destek sağlamak amacıyla Hakkari'den deprem bölgesine sevk edilen ve Hatay'da görevlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma ekibi ile 112 Acil Sağlık görevlileri, Odabaşı Mahallesi Gülen Sokak'a yönlendirildi.

Binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, yabancı uyruklu anne ve 2 yaşındaki bebeğini depremden 59 saat sonra yaralı kurtardı.

Ekipler, aynı mahalledeki Nilüfer Apartmanı'nda da Kübra Sarıçiçek'i 69 saat sonda enkazdan sağ çıkardı.

Ambulanslara taşınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

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