Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 85 saat sonra kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'den arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş'a giden madenciler, diğer ekiplerin de desteğiyle bir kadını depremden 85 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Hakkari'den depremin en çok hasar verdiği kentlerden Kahramanmaraş'a giden bir şirkette görevli madenciler, bölgedeki diğer ekiplerle birlikte bir binanın enkazında çalışma yürüttü.
Ekipler, yıkılan binanın enkazındaki kadını depremden 85 saat sonra sağ çıkardı.