Karla kaplı köyde depremzedeler için pişirilen ekmekleri sırtlarında metrelerce taşıdılar

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için pişirilen ekmekleri köy içindeki yolların kapalı olması nedeniyle metrelerce sırtlarında taşıdı.

İlçeye bağlı Yukarıkayalar, Aşağıkayalar ve Yufkalı köylerinde bir araya gelen kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamaya çalışan kadınlar, sabah erken saatlerde tandırlarının başına geçerek binlerce ekmek pişirdi.

Köy sakinleri de ekmekleri poşetleyerek köy içindeki yolların kardan dolayı kapanması nedeniyle metrelerce sırtlarında taşıyıp görevlilere ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.