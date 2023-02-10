Depremde hayatını kaybeden aile Çukurca'da toprağa verildi

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HAKKARİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da çöken binanın enkazında kalan aynı aileden 3 kişi, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde defnedildi.

Depremin ardından arama kurtarma ekiplerince yaşadıkları binanın enkazından çıkarılan Battalgazi Mili Eğitim Şube Müdürü Mücahit Tunç, babası Kasım ve annesi Halime Tunç'un cenazeleri, yakınları tarafından Çukurca'ya getirildi.

Cenaze namazları kılınan 3 kişi, ilçe merkezindeki mezarlıkta çok sayıda kişinin katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi.

Deprem anında eşini ve çocuklarını dışarıya çıkaran Tunç, yatalak olan babasını ve annesini kurtarmak için eve girdiği sırada bulundukları bina yıkılmıştı.

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