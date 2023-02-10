Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma ekibi 12 kişiyi enkazdan kurtardı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünün arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da 12 kişiyi enkazdan yaralı çıkardı.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor.

Tamamı öğretmenlerden oluşan ekipler, 5 gündür yürüttükleri çalışmalarla 12 vatandaşı enkaz altından sağ olarak kurtardı.

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