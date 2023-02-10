Hakkari'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşların temin ettiği yardım malzemeleri belirli noktalara toplandı.

Gıda, giyim, ısıtıcı, su, bebek malzemeleri, battaniye gibi malzemelerin bulunduğu paketler, polis ekipleri, diğer görevliler ve gönüllülerin desteğiyle tıra yüklendi.

Malzemelerin yüklendiği tır, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

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