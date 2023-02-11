Hakkari'den depremden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor

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HAKKARİ(AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

İlçede çocuklar kumbaralarında biriktirdiği paraları depremden etkilenen çocuklara bağışladı. 92 yaşındaki Bekir İliş de fırından aldığı ekmekleri kara rağmen yetkililere teslim etti.

Sabri Baran Özel Derneği Başkanı Muzaffer Akdeniz, deprem bölgelerine yönelik yardım seferberliğinin devam ediğini söyledi.

İlçede vatandaşların depremzedeler için tek yürek olduğunu belirten Akdeniz, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde 92 yaşındaki bir amcamız bu kar şartlarında her yerin buz olduğu bir ortamda ellerinde iki poşet ekmekle evinden derneğe kadar yürüdü ve ekmekleri depremzededeki kardeşlerimize bağışlamak istediğini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kaç gündür çocuklarımızın biriktirmiş oldukları harçlıkların tamamını gelip derneğe bağışladıklarına şahit olduk. "

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