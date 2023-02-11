Depremzedeler Hakkari'deki otel ve evlerde misafir ediliyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de otel sahipleri ve vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşları misafir ediyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlerinin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden gelen vatandaşlar, kentteki otellere yerleştirildi.

Adıyaman'dan ailesi ile Hakkari'ye gelen Abuzer Kapıcı, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını söyledi.

Deprem anında yaşadığı korku ve endişeyi dile getiren Kapıcı, şunları kaydetti:

"Uykudayken depreme yakalandık. İlk başta hafif sallandı daha sonra hızlandı. O an kaçmaya çalıştık fakat her taraf dökülmeye başladı. Büyük bir korku yaşadık. Kaçmaya çalıştıkça düştük, kaydık, sağa sola savrulduk. Çocukların bağrışmaları vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. O korku, psikolojimizi bozdu. Yakınlarımızla görüşemiyoruz. Birçok akrabamız il dışına çıktı. Hiçbir şey alamadan buraya geldik. "

Hakkari'de görevli okul müdürü Zeynal Kapıcı ise yaşanan depremden ailesinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Karapınar Mahallesinde ailesine ait evlerin hepsinin yıkıldığını ifade eden Kapıcı, "Depremde zarar gören ailemi gidip Hakkari'ye getirdim. Burada sağ olsun Hakkari halkı , otel sahipleri, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve tüm kurumlar bize destek verdi. Şimdilik Hakkari'de kalmayı düşünüyoruz. 6 yıldır Hakkari'de görev yapıyorum. Hakkari halkı insanlığı ve sıcak kanlılığı ile her zaman yanımızda oldu." diye konuştu.

Depremzedelere evini açan Hakkarili Salih Selçuk da "Depremzedelerin yaşadıklarına duyarsız kalamayız. Bana ait bir evim var. Bu evi depremzedelere tahsis ettim. İstedikleri kadar kalabilirler. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Birçok insan dışarda ve durumları çok kötü. Herkes elinden geleni yapmaya çalışsın." dedi.

Otelin kapılarını depremden etkilenenlere açtıklarını dile getiren otel müdürü İsmet Çiftçi, "Adıyaman'dan gelen misafirlerimiz var. 14 depremzedeyi otelde ağırladık. Telefonla arayıp geleceğini söyleyen 25 kişi daha var. Gönül isterdi ki ülkede herkes depremzedeleri misafir etsin. Geçici de olsa onlara sıcak bir yemek ve ortam sunabilirsek ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

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