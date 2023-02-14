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Hakkarili çiftçi, yakınlarından topladığı 20 bin lirayı depremzedelere bağışladı

AA

Hakkarili çiftçi, yakınlarından topladığı 20 bin lirayı depremzedelere bağışladı

HAKKARİ (AA) - Hakkarili çiftçi Tahsin Yiğit, yakınlarından topladığı 20 bin lirayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi'ne bağışladı.

Hakkari Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenlerin yaralarının sarılması için vatandaşların ayni ve nakdi yardımları devam ediyor.

Kentte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Yiğit de ailesi için biriktirdiği ve yakınlarından topladığı 20 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

Deprem felaketinden mağdur olanların çok zor günler yaşadığını belirten Yiğit, "Çocuklarımın geleceğini düşünerek yakınlarımla biriktirdiğimiz ne varsa deprem mağdurlarına göndermeye karar verdik. Allah etmesin, aynı durumda olabilirdik. Bütün Müslümanları empati yapmaya davet ediyorum. Kardeşlerimizin acılarını biraz olsun hafifletmek için herkes elinden geldiğince yardımda bulunmalı. Hiç kimse 'aynı şey başıma gelmeyecek' diye düşünmemeli."

Bağışı kabul eden İl Müftü Vekili Bilal Beyter ise duyarlı vatandaşlar olduğu müddetçe her türlü afet ve belanın kolaylıkla atlatılabileceğini kaydetti.

Beyter, "Vatandaşımızın bu duyarlı hareketi herkese örnek olmalı. Herkes Tahsin Yiğit kardeşimiz gibi elinden geldiğinin fazlasını yapmalı ki mağdur kardeşlerimiz bir an önce refaha kavuşsun. Allah kendisinden ve yakınlarından razı olsun. Allah milletimize böyle kederler yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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