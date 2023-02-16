Şemdinli'de gönüllü kadınlar depremzedeleri ısıtacak ürünler dikiyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kadınlar, depremzedeler için eşofman takımı, pijama, battaniye, atkı ve bere dikiyor.

İlçedeki kurslarda eğitim gören 20 kadın, gönüllü olarak Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla çalışma başlattı.

Gönüllü kadınlar, diktikleri kışlık eşofman, pijama, battaniye, atkı ve bereleri depremzedelere ulaştırılması için görevlilere teslim etti.

Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nabi Özel, yaptığı açıklamada, ülke olarak çok büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Depremin olduğu ilk günden bu yana vatandaşların acılarına ortak olmak için müdürlük bünyesinde çalışmaya başladıklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"İlk etapta gıda yardımında bulunduk. Şimdi de tüm kursiyer hocalarımızla deprem bölgesindeki çocuklarımız için oyuncak bebekler, atkı, bere, uyku tulumu ve battaniye yapımına başladık. İnşallah bu malzemeleri en kısa zamanda bölgeye ulaştıracağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet eylesin, yaralılara şifa versin."

Usta öğreticisi Mükerrem İrçin ise depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "Kalın giysiler ve çocuklara oyuncak üretmeye başladık. Üretmeye devam edeceğiz. Bize destek sunan gönüllü kadınlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Kadınlar da deprem nedeniyle evleri yıkılan, hasar görenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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