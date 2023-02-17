Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve "sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptıkları" tespit edilen şüphelilerin adreslerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.



Zanlılardan polisteki işlemleri biten 9'u adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer 5 şüphelinin polisteki işlemleri ise devam ediyor.

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