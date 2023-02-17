Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne silah sağlama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından yargılanan tutuklu 5 sanık, avukatları ve bazı sanık yakınları salonda hazır bulundu.

Bir avukatın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada sanık A.K. savunmasında, maddi olarak zor durumda olduğunu, ağır bir ameliyat geçirdiğini, görüştüğü kişilerin, araçta telefon ile elektronik eşya olduğunu ve Mersin'e götürmesini istediklerini ileri sürdü.

Bir miktar para ve bir araç karşılığında teklifi kabul ettiğini anlatan A.K, "Yaşadığım kötü süreci kullanmak istediler. Beni emniyete götürürlerken oradaki polislere 'bizi ihbar edenlerden Allah razı olsun' dedim. Araçta patlayıcı olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrendiğim an bildiğim her şeyi anlattım, polise her konuda yardımcı oldum. Patlayıcıyı bilerek taşıyan kim olursa olsun vatan hainidir. Ben de patlayıcı olduğunu bilmiyordum. Hayatım boyunca bu tür işlerde bulunmadım. Beni kullandılar." şeklinde ifade verdi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Avukatların beyanlarını alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. 22 Mart 2022'de tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda ...
Hakkari'de terör operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Hakkari'de terör operasyonunda 2 tutuklama
(Görüntülü) 12 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE: BEN KURTULDUM AMA ARKADAŞLARIMDAN ÖLENLER OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 12 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE: BEN KURTULDUM ...
12 yaşındaki depremzede: Ben kurtuldum ama arkadaşlarımdan ölenler oldu
YEREL HABERLER 12 yaşındaki depremzede: Ben kurtuldum ama ...
(Görüntülü)KAPANAN ASKERİ ÜS BÖLGESİ YOLU AÇILDI, KAR KALINLIĞI 5 METREYİ GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAPANAN ASKERİ ÜS BÖLGESİ YOLU AÇILDI, KAR ...
Hakkari'de yer yer 5 metre karın bulunduğu üs bölgesinin yolu açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de yer yer 5 metre karın bulunduğu üs ...
Şemdinli'de gönüllü kadınlar depremzedeleri ısıtacak ürünler dikiyor
YEREL HABERLER Şemdinli'de gönüllü kadınlar depremzedeleri ısıtacak ...
Askeri üs bölgesi yolu kapandı, kar kalınlığı 5 metreyi geçti
YEREL HABERLER Askeri üs bölgesi yolu kapandı, kar kalınlığı 5 ...
Hakkari'de kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.