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Deprem bölgesinde çalışmalara katılan öğretmenler yaşadıklarını hafızalarından silemiyor

AA

Deprem bölgesinde çalışmalara katılan öğretmenler yaşadıklarını hafızalarından silemiyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hakkari'den deprem bölgesine giden Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi, 16 depremzedeyi yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iki yıl önce öğretmenlerden oluşturulan, aralarında 6 kadın öğretmenin de bulunduğu 30 kişilik arama kurtarma ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeye yönlendirildi.

15'er kişilik iki gruba ayrılan öğretmenler, AFAD koordinasyonunda Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay Antakya'da diğer ekiplerle birlikte enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Deprem bölgesinde 14 Şubat'a kadar zor şartlarda çalışan MEB AKUB ekibi, 16 kişiyi enkazlardan kurtardı.

Depremin yol açtığı yıkım ve can kayıplarından üzüntü duyan öğretmenler, gerekli donanım ve ekipmanlara sahip olup olası afetlerde daha etkin görev almak istiyor.

Ekibi koordine eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, son yıllarda yaşanan en büyük afetlerden biriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Ekibiyle olası bir afete hazırlıklı olduklarını belirten Hanlıgil, şunları aktardı:

"Depremin ikinci gününde Hatay'ın Antakya ilçesinde çalışmalara başladık. Oraya vardığımızda gördüğümüz manzara çok üzücüydü. İnsanlar büyük bir şok içindeydi. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte diğer ekiplerle işbirliği içinde arama kurtarma çalışmalarında yer aldık. Ondan sonra insani yardımların ulaştırılması ve diğer işlerde yardımcı olmaya çalıştık."

Diğer ekiplerle birlikte 16 kişiyi enkazdan çıkardıklarını aktaran Hanlıgil, "Bir insanın hayatını kurtarmak yaşayabileceğiniz en güzel mutluluklardan biridir. Yitirdiğimiz canların üzüntüsünü yaşıyoruz. Antakya'da çalıştığımız iki mahallede neredeyse ayakta kalan bina yoktu. Gelen tecrübeli ekipleri görünce daha profesyonel çalışmamız gerektiğini anladık. Eksik olan ekipmanları tamamlayıp afetlerde daha etkin rol almak istiyoruz." dedi.

- "Bu çalışmaları gönüllülük esasıyla yapıyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni Gökhan Erdem de deprem bölgesine vardıkları andan itibaren enkazlara yöneldiklerini anlattı.

AFAD'ın koordinesinde 7 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüttüklerini ifade eden Erdem, "Grubumuzda ilk yardımcılar var. Bunlar çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Enkazlardaki çalışmalara gece gündüz devam ettik. Bazı arkadaşlarımızı lojistiğe gönderdik. Bazı arkadaşlarımızın da depremzedelere insani yardımın ulaşması çalışmalarına katılmalarını sağladık. Asrın felaketinde hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. İnşallah ekibimizi daha da geliştiririz. Her kurum kendi bünyesinde 10-15 kişilik grup oluşturursa iyi olur. Burası da sonuçta deprem ve afet bölgesi. Bu çalışmaları gönüllülük esasıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Muhammet Seven ise deprem bölgesinde tüyler ürpertici bir ortamın olduğunu bildirerek, "Yıkım çok büyüktü. Biz de bundan çok etkilendik. Gider gitmez enkazlarda çalışma yaptık. Arkadaşların hepsi de bir canı kurtarma derdindeydi. Önümüze gelen ilk binaya girdik. Orada bir vatandaşımız kurtardık. Bütün öğretmen arkadaşlara ilk yardım ve AFAD ekiplerinin hazırladıkları eğitimlere katılmalarını tavsiye ediyorum. Herkesin başına gelecek bir şey. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Gece yatarken aklımıza enkazlardaki insanlar, hayatını kaybedenler geliyor. Bunun etkilerini uzun süre üzerimizden atamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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