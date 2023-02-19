AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek'ten depremzedelere ziyaret

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HAKKARİ(AA) - AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ile teşkilat üyeleri, Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları ile otellere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyaretinde vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Özbek, depremzede ailelerle sohbet etti, ihtiyaçlarını dinledi.



Özbek, bugünlerin dayanışma günleri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en ağır ve acı felaketlerinden birisiyle karşı karşıya kaldık. Acımız büyük. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde atlatacağız." dedi.

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