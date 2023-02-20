Hakkari'de kaya parçaları nedeniyle kapanan kara yolu açıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle bir süre kapanan Hakkari-Van kara yolu, ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından açıldı.

Kent girişindeki Sere Sola mevkisinde, dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Söz konusu noktada önlem alan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yoldaki kaya parçalarını iş makineleriyle temizledi.

Ekipler, yolun kenarında kalan büyük kaya parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri de kontrollü olarak araçların geçişini sağlıyor.





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