Çukurca'da veliler deprem konusunda bilgilendirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğretmenler, velileri deprem hakkında bilgilendirdi.

Çukurca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminerde, Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmeni Yusuf Fidan ile Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehberlik öğretmeni Sultan Pekdemir, velilere deprem anında yapılması gerekenleri anlattı.

Fidan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası velilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlediklerini belirterek, "Seminer sonunda velilerimiz bize çok soru sordu. Biz de velilerimizin sorularına elimizde geldikçe cevaplamaya çalıştık. Bu tür seminerlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı ve velilerimizi bekliyoruz." dedi.

Pekdemir de depremlerden sonra yaşanan travmalardan dolayı velilere seminer verdiklerini vurgulayarak, "Çocuklara nasıl yaklaşmalarını, bu süreçte onlara ne yapmaları ve ne şekilde davranmaları gerektiği konusunda velilerimizi bilgilendirdik. Psikolojik danışmanlar olarak her zaman halkımızın yanındayız. Her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Bilgilendirme çalışmalarını bakanlığımız sayesinde başlattık. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızı da bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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