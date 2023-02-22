Hakkari Valisi Akbıyık, depremzedeleri ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, depremlerin ardından kentteki Afife Kız Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

Geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşlarla sohbet eden Akbıyık, çocuklarla yakından ilgilendi.

Akbıyık'a ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu eşlik etti.

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