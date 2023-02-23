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Süper lige yükseldikleri sezona ait formayı depremzede aile için satışa çıkardılar

AA

Süper lige yükseldikleri sezona ait formayı depremzede aile için satışa çıkardılar

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, süper lige yükseldikleri sezona ait imzalı formayı depremzede bir aileye yardım amacıyla satışa çıkardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan kampanyalar kapsamında Hakkari'den onlarca tır ve kamyona yüklenen insani yardım bölgeye gönderildi.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra en ücra köylerdeki insanların da depremzedelere yardım için seferber olduğu kentte, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sporcuları da yardım kampanyalarına destek verdi.

Yardımların toplandığı merkezlerde malzemelerin düzenlenmesi, paketlenmesi ve taşınması çalışmalarına gönüllü katılan kadın futbolcular ve kulüp yöneticileri, büyük çabalarla süper lige çıktıkları 2017-2018 sezonuna ait formayı da geliri depremzede bir aileye bağışlanmak üzere satışa çıkardı.

Verilen aranın ardından hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, Merzan Futbol Sahası'nda yaptıkları antrenman öncesinde depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Takımın Yardımcı Antrenörü Cihat Doğan, AA muhabirine, ülkede yaşanan felaketten büyük üzüntü duyduklarını, depremden etkilenen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından herkesin yardım kampanyalarına destek vermeye çalıştığını ifade eden Doğan, şunları aktardı:

"Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Biz de bu kardeşlerimizin yanında olmak için yardım çalışmalarına katıldık. Yardım toplama merkezlerinde sporcularımızla birlikte çalıştık. Afrikalı futbolcularımız da çalışmalarda yer aldı. Takım için manevi değeri yüksek olan bir formayı satışa çıkardık. Buradan elde edilecek gelir belirlediğimiz bir depremzede aileye aktarılacak. Sporcularımız ayrıca kendi aralarında verdikleri kararla kaptanlarımızdan birinin 10 numaralı formasını da imzalayarak satışa çıkardı. Herkes imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah formamıza bir hayırsever talip olur, biz de bu yardımın yerine ulaşmasının mutluluğunu yaşarız."

Futbolculardan Gamze Ekici de depremlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Deprem nedeniyle büyük tahribat oldu. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Yardımlarla ilgili kulübümüzün de büyük katkısı oldu. İnanıyorum ki bu zor günleri ülkece atlatacağız. Satışa çıkardığımız formanın bizim için değeri çok büyük. Şampiyonluk forması. Umarım kalben hisseden ve isteyen birine gider." diye konuştu.


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