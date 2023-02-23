Hakkari'de STK temsilcileri depremde alınabilecek önlemleri konuştu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kentte olası depremde alınabilecek önlemleri konuştu.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Birlik Başkanı Muharrem Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı belirtti.



Depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Tekin, olası depreme karşı alınması gereken önlemleri konuşmak, kentin durumunu değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.



Depremleri engellemenin mümkün olmadığını aktaran Tekin, "Tedbir almak bizim elimizde. Hakkari maalesef birinci derece deprem bölgesi. Zorlu bir coğrayaya da sahip. Deprem zamanında en önemli etkenlerden biri ulaşım ve iletişim. Bunlarda sorun olursa ulaşılması zor olacaktır. Biz de bunları konuşmak için bir aradayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya katılanlar, konuşmanın ardından görüş ve önerilerini dile getirdi.

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