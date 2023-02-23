Hakkarili kadın girişimciler, depremzede kadınların yararına stant açtı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Lilyana Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri, depremde ürünleri ve kooperatifleri zarar gören kadın girişimcilere destek olmak için kampanya başladı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin girişinde stant açan Hakkarili kadınlar, ürünlerden elde ettikleri geliri depremzede kadınlara göndereceklerini belirtti.

Kooperatif yetkilisi Ümmühan Keskin, gazetecilere, stantta 8 Mart'a kadar ürün satışının yapılacağını söyledi.



Hakkari halkının misafirperverliği ve yardımseverliğiyle bilindiğini belirten Keskin, şöyle konuştu:



"Kentimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhu ile depremzedelerin yanında olmak için çaba göstermiştir. Kooperatifimiz bünyesinde açtığımız Lilyana Tasarım Atölyesi içinde gastronomi ve tarımsal yöresel ürün üretimimiz devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki stajyer öğrenciler ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticilerle yaptığımız, reçel, turşu, kahvaltılık soslar ve yöreye özgü hediyelik eşyaları satışa çıkardık."

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