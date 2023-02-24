Van ve Hakkari'den 54 öğretmen, psikososyal destek için deprem bölgesine gönderildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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VAN/HAKKARİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van ve Hakkari'den 54 öğretmen, depremden etkilenen çocuklara destek için bölgeye gitti.

Van Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan 30 kişilik ekip Adıyaman'a uğurlandı.

Bir hafta deprem bölgesinde kalacak öğretmenler, kentteki öğrenci ve öğretmenlere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek.

- Hakkari

Hakkari'den de Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve ilçe müdürlerince 24 öğretmen psikososyal destek hizmetleri kapsamında Malatya'ya uğurlandı.

Gür, Milli Eğitim Bakanlığının planlaması ve Valiliğin onayıyla afet sonrası depremzede çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla il ve ilçelerde görev yapan 24 rehber öğretmeni Malatya'ya gönderdiklerini belirtti.

Çocukların bu süreçte eğitimden kopmamaları için alanında uzman kişilerden destek almalarının önemli olduğunu kaydeden Gür, "Yaralarımızın en kısa zamanda sarılması temennisiyle gönüllü öğretmenlerimiz sahada görev alıyorlar. Bu zorlu süreçte milletimizi yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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