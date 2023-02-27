Hakkari'de depremzedeler için 570 uyku tulumu dikildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Türkiye Odalara ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 570 uyku tulumu dikti.

İl Milli Eğittim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte depremden etkilenen afetzedeler için başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesindekilere destekte bulunmak için çalışma başlatan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğretmen ve öğrencileri, su geçirmeyen kumaştan 570 uyku tulumu üretti.

Merkezi ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu, kentte herkesin deprem bölgesindeki vatandaşlar için seferber olduğunu belirtti.

Meslek liselerinin bu süreçte önemli görevler üstlendiğini dile getiren Akbıyık, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de eğitim camiası olarak yaraların sarılması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik duyarlılığın devam ettiğini aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları ve Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın riyasetinde halk eğitimi merkezlerimiz, mesleki ve teknik liselerimizdeki üretimlerimizin yanında, şimdi de TOBB Mesleki Eğitim Merkezimizde, depremzede vatandaşlarımız için çok özellikli bir malzemeden uyku tulumu üretimi yapıyoruz. Buradaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz, koordinasyon içinde, çeşitli bedenlere uygun üretim yapıyorlar."

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