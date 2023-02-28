Hakkari'de "İl Afet Risk Azaltma Planı" görüşüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de "İl Afet Risk Azaltma Planı" görüşüldü

AA

Hakkari'de "İl Afet Risk Azaltma Planı" görüşüldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı" değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Akbıyık, Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki programda, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde bütün kamu kurum ve kuruluşlarla seferberlik başlatıldığını söyledi.

Kentten de deprem bölgesine 137 kamyon insani yardım, yüzlerce araç gönderildiğini belirten Akbıyık, "Şu anda Hakkari'mizde 1581 depremzede bulunuyor. 64'ü yurtlarımızda kalıyor. Her türlü ihtiyaçları devletimizin imkanları ile karşılanıyor. Hakkarili hayırsever vatandaşlarımız tarafından AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı hesabına 15 milyon 634 bin 984 lira nakdi yardım yapılmıştır." dedi.

Afetlere karşı her kurumun kendi sorumluluğu kapsamında görevini yaptığını, depremlere karşı gerekli hassasiyeti gösterip tedbirler alacaklarını vurgulayan Akbıyık, depremden önce 49 okul, hastane ve güvenlik güçleri için konutlar yapıldığını aktardı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nda her ilin eşleştiği kurumların olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de 75 bin öğrenci ve öğretmene farkındalık eğitimi verildi. 14 bin kişiye ayrıca AFAD eğitimi verdik. Burada 300 civarı AFAD gönüllümüz var. Hakkari AFAD Müdürlüğümüzden eğitimini almış ve şu an afet bölgesinde görev yapıyor. Güvenlik korucularımız, jandarma ve polisimiz de deprem bölgesinde. Yani hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bugün deprem ilk defa aklına gelen insanların Hakkari halkını paniğe sevk etmek amacıyla gündem yapmaları çok iyi niyetli değil. Bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. 2020'de imar revizyonu yaptık ve mikro bölgeleme planı hazırladık. Dere yatağına ve riskli bir yere izin verilmiyor. Hakkari'nin alternatif bir yol problemi var. Onunla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Alternatif yolda Karayolları etüt çalışması yürütüyor. Genel olarak büyük bir hazırlık var. Daha çok çalışma yapmamız lazım. Vatandaş olarak imara uygun konut yapacağız."

AFAD görevlilerinin sunum yaptığı toplantıya vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de depremzedeler için 570 uyku tulumu dikildi
YEREL HABERLER Hakkari'de depremzedeler için 570 uyku tulumu dikildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.