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Hakkari ve Muş'a yerleştirilen depremzedeler kayak etkinliğiyle moral buldu

AA

Hakkari ve Muş'a yerleştirilen depremzedeler kayak etkinliğiyle moral buldu

HAKKARİ/MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerden Muş ve Hakkari'ye getirilen aileler ve çocukları, kayak etkinliklerinde eğlenceli anlar yaşadı.

Depremlerin etkilediği illerden kendi imkanları veya kurumların desteğiyle Hakkari'ye yerleştirilerek her türlü ihtiyaçları karşılanan ailelerin, yaşadıkları travmanın etkilerinin azaltılması ve sosyalleşmeleri amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında kentteki okullara nakilleri sağlanan 30 öğrenci ve aileleri, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürüldü.

Kurum bünyesindeki beden eğitimi öğretmenlerinin eşliğinde hazırlık yapan öğrenciler ve aileleri, temel eğitimin ardından kayak yaparak eğlendi.

Şube müdürleriyle birlikte depremzedeleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 6 Şubat'taki depremin ardından devletin ve milletin gayretiyle yaraların sarıldığını söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatıyla yürüttükleri "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında kent merkezindeki depremzede çocukları kayakla buluşturmak istediklerini belirten Gür, "Çocuklarımızı bir nebze de olsa depremde yaşadıkları stresin dışına çıkarmak istedik. Kayak merkezimizde öğretmenlerimizin eşliğinde güzel zaman geçirebilecekleri bir etkinlik yaptık. Bir nebze de olsa onları eğlendirmeye çalıştık. Tekrar geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Şube Müdürü Erol Hanlıgil de çocuklardan bazılarının ilk kez kayak heyecanı yaşadığını belirterek, "Deprem bölgesindeki illerimizde kar yok denecek kadar az. İnşallah yaşadıkları bu olumsuzluğu unutturmak için etkinliklerimize devam edeceğiz. Veliler ve çocuklarımız da bu etkinlikle stres atacak. Temel eğitim ve birkaç denemeden sonra hemen hemen hepsi de kayak yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'dan gelen Mustafa Aksaç ise depremden sonra yetkililerin desteğiyle Hakkari'ye geldiklerini, burada her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktararak, "Bugün de kayak merkezindeyiz. Memnunuz. Bize her durumda destek sunan yetkililere ve herkese teşekkür ederim." dedi.

Hatay'dan gelen öğrencilerden Ali Kemal de naklinin kentteki bir okula yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an kayak merkezindeyiz. Biraz heyecanlıyız. Düşmekten korkuyoruz ama psikolojimiz daha iyi oldu. İlk kez kayak yapacağım. Başka kayak merkezlerine de gittim ama burası daha iyi. Bu etkinlikleri yapanlara teşekkür ederim. Bizi burada ağırladıkları için çok mutluyuz."

- Muş

Muş'ta da gençlik merkezi gönüllüleri tarafından kente 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'ne götürülen depremzede aileler ve çocuklar, kızaklarla kaydı.

Gençlik merkezi liderlerinden İsmail Özkan, gazetecilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilen ailelere psikososyal destek verdiklerini söyledi.

Çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlediklerini anlatan Özkan, "Bugün çalışmalarımız kapsamında kayak merkezine geldik. Minik yüreklerle kartopu oynadık, kızakla kaydık." dedi.

Ailesiyle Malatya'dan gelen çocuklardan Ayşe Kınay ise ilk defa kızakla karda kaydığını ve çok mutlu olduğunu aktardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depreme yakalandıklarını belirten Necla Kaplan ise "Muş'ta yurtta kalıyorum. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Allah herkesten razı olsun. Bugün bir etkinlik yaptılar. Çocuklarımızla birlikte kayak merkezine geldik, çok eğlendik. Biraz olsun deprem psikolojisini üstümüzden attık." diye konuştu.

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