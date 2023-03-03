Hakkari'deki bir cami riskli olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Hacı Sait Camisi risk taşıdığı gerekçesiyle ibadete kapatıldı.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yaptığı açıklamada, camiden numunelerin alındığını ve yapılan incelemeler sonucunda da depreme karşı risk taşıdığının tespit edildiğini belirtti.

Caminin bugünden itibaren ibadete kapatıldığını aktaran Fakirullaoğlu, "Camiyi yıkıp hayırsever iş insanları ve vatandaşlarımızın yardımı ile yeni bir cami yapacağız. Camimizi kısa sürede yapmayı hedefliyoruz. Allah yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

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