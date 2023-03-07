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Hakkari'de VEDAŞ personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

AA

Hakkari'de VEDAŞ personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Medya İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketi tarafından Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen eğitimde personele, enerji dağıtımında ayırıcılar, kesiciler, manevralar, koruma ve mahalli topraklamanın önemi konularında bilgi verildi.

Şirkt yetkilisi İskender Temel, gazetecilere, VEDAŞ ve taşeron firma çalışanlarına eğitim verdiklerini söyledi.

Özelikle son zamanlarda artan iş kazaları nedeniyle alınacak önlemeler ve iş kazaların minimize edilmesi için eğitmenlerin devam edeceğini bildiren Temel, personelin sahada güvenli şekilde işlerini yapması için pratik ve teorik çalışmaların süreceğini aktardı.





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