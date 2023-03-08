Ahıska Türkü kadın doktor, gönüllü olarak kaldığı Hakkari'de başhekimliğe yükseldi

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HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Sağlık Bakanlığınca 2 yıl önce Hakkari'ye atanan Kazakistanlı Ahıska Türk'ü Opr. Dr. Nigara Dursun, mecburi hizmet süresi tamamlanmasına rağmen gönüllü olarak kaldığı kentte, başhekim olarak insanlara sağlık hizmetini sunuyor.

Kazakistan Milli Tıp Üniversitesinden 2007'de mezun olan, ardından Kazak Üniversitesinde cerrahi uzmanlık bölümünü bitiren 38 yaşındaki Dursun, 2 yıl sonra Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde Türk Dili eğitimini tamamladı.

Ana dilinin yanı sıra ileri düzeyde Türkçe, İngilizce ve Rusça bilen Dursun, Trakya Üniversitesindeki uzmanlık eğitiminden sonra 9 yıl Edirne Tıp Fakültesi'nde asistan olarak görev yaptı.

Dursun, Sağlık Bakanlığınca mecburi hizmet kapsamında 2 yıl önce görevlendirildiği Şemdinli Devlet Hastanesinde kısa sürede başhekimlik görevine terfi etti.

Hastalarıyla yakından ilgilenen, samimi tavırlarıyla insanların güvenini kazanan Dursun, yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde geçen ay Hakkari Devlet Hastanesine başhekim olarak atandı.

Meslektaşlarıyla hastalara şifa olmak için mesai harcayan Dursun, AA muhabirine, kenti sevdiğini, bu nedenle görev süresini uzatarak kalmak istediğini söyledi.

Tıp eğitimini bitirdikten sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar verdiğini anlatan Dursun, o dönemde bazı sınavlara katılarak başarılı olduğunu belirtti.

Kazakistan'da askeri hastanede de çalıştığını dile getiren Dursun, "2 yıllık askeri belgem de var. Şemdinli çok güzel bir ilçe. Çok sevdim. Göreve devam ediyorum." dedi.

Bölge halkına en iyi hizmet için çaba sarf ettiklerini dile getiren Dursun, şöyle devam etti:

"Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüz Sayın Hamdullah Kara'nın destekleriyle hastanemizdeki tüm birimlerde en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Benden önceki arkadaşımızdan aldığım bayrağı daha iyi yerlere taşımak istiyorum. Gecemizi gündüzümüze katarak hizmet edeceğiz. Özel hastanelerden farkımız yok. Hakkari'de sağlık alanında çok ilerleme var. Anjiyo, yeni doğan, yanık merkezlerimiz, farklı birimlerimiz açıldı. Kültürel olarak çok fark yok. Hiçbir zaman kendimi burada yabancı gibi hissetmedim. Halk yardımsever ve misafirperver. Şemdinli'de mecburi hizmetim bitmesine rağmen gönüllü olarak burada hizmet etmek istedim."

Kentte sağlık alanında yapılan yatırımlar ve alınan yeni cihazlarla çevre illere bağımlılığın azaldığını aktaran Dursun, birçok branşta doktorların olduğunu, daha önce yapılmayan ameliyatların başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

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