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Hakkari'de AK Parti Kadın Kolları kadınlar günü dolayısıyla açıklama yaptı

AA

Hakkari'de AK Parti Kadın Kolları kadınlar günü dolayısıyla açıklama yaptı

HAKKARİ (AA)- Hakkari'de AK Parti Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, yaptığı açıklamada, bu günün dünyanın her köşesinde üreten, ürettiğiyle ülkesine ve milletine değer katan, azim ve kararlılıkla mücadele veren emekçi kadınların günü olduğunu söyledi.

Bu yıl 8 Mart'ı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin acısıyla karşıladıklarını belirten Ertuş, 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına kadının hayatın her alanında aktif rol almasına ve karar alma mekanizmalarına katılımına yönelik pek çok düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Ertuş, şunları kaydetti:

"Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde hayata geçirilmiştir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'da, TCK'de yaptığımız değişiklikler ve hayata geçirdiğimiz yasalar kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızın göstergesidir. Hakkari AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak özellikle kadın ve çocuklar için depremin ilk gününden bu yana yanlarında olup yaralarını sarma gayretindeyiz. Teşkilat olarak asrın felaketini yaşayan depremzede vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyor, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun."

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