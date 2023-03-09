Hakkari'deki din görevlileri maaşların bir kısmını depremzedelere bağışladı

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HAKKARİ(AA)- Hakkari Müftülüğündeki din görevlileri, maaşlarının bir bölümünü deprem mağdurları için bağışladı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarının sarılması için Hakkari Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın maaş bağışı çağrısı üzerine il ve ilçe müftülüklerinde görevli personel, maaşlarının bir kısmını depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

Görevliler tarafından bağışlanan 1 milyon 300 bin liranın makbuzu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'na teslim edildi.



Fakirullahoğlu, il ve ilçe müftülüğü görevlilerinin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını söyledi.

Görevlilerin depremden bu yana ellerinden geleni yaptığını belirten Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine gidip gönüllü olarak cenaze işlemlerini yürüttük. Yardımların toplanmasında, ayrıştırılmasında ve araçlara yüklenmesinde çalıştılar. Camilerdeki yardım faaliyetlerini organize etmede her türlü fedakarlıkta bulundular. Camilerde yardımların toplanmasında ön ayak oldular. Hiçbir fark yapmadan resmi ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen kampanyalara maddi ve manevi destek sundular. Şimdi de maaşlarının bir kısmını deprem mağdurlarına bağışladılar."

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