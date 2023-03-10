Hakkari'de okul taşıtları ve yemek firmaları denetlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrenci servisleri ile okullara yemek dağıtımı yapan yemek firmaları denetlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, Şube Müdürleri Ayhan Turgut ve Oktay Kızılkaya, Depin mevkisinde, köylerden merkezdeki okullara öğrenci taşıyan araç sürücülerinin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kapasiteye uygun taşıma yapıp yapmadığı kontrol etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları konusunda hassas olduklarını söyledi.

Taşımalı eğitim araçlarının kontrol komisyonları tarafından, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenle ulaşmalarını sağlamak üzere denetimler yaptıklarını belirten Gür, "Taşımalı öğrenciler için yemek yapan firmalarda denetlenerek, yemeğin kalitesi, miktarı ve hijyenik şartlara uygun olup olmadığı ile yemeklerin saklandığı yerleri etraflıca denetleniyor. Bu konularda bir aksamaya izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

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