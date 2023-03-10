Hakkari'de üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.
Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, Tekeli bölgesinde kardan kapanan Mirgesav Üs Bölgesi yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmaları kontrollü sürdürüyor.
Kar savurma araçlarının da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, çığların düştüğü bölgelerde karın sertleşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.