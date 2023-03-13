Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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HAKKARİ(AA) - Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo ve sinevizyon gösterisi sunuldu.

Programa Vali Vekili Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Talha Battal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Koray Süer, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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