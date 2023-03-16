Irak'tan Türkiye'ye geçen araç ve yayalar Üzümlü Sınır Kapısı'nda dezenfekte ediliyor

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HAKKARİ (AA) - Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araç ve yayalar, şap hastalığına karşı Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda dezefekte ediliyor.

Irak'ta hayvanlarda çıkan şap hastalığı nedeniyle Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nda önlemler alındı.

Ülkeye giriş yapan araçların kayıt altına alındığı sınır kapısında, Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, araç ve yayaların dezenfekte edilmesi için çalışma başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Betül Göker, Üzümlü Sınır Kapısı'nda araç ve yaya dezenfeksiyonu yaptıklarını söyledi.

Irak'ta şap hastalığının ortaya çıktığını ifade eden Göker, "Şap hastalığı geviş getiren hayvanlardan bulaşabilen bir hastalık. Bu hastalığın bulaşıcılığı çok yüksek. Araç ve yayalarla bulaşabileceği için dezenfeksiyon işlemini yapmaktayız." dedi.

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