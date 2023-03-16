Depremde hayatını kaybeden eğitimciler Çukurca'da anılacak

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HAKKARİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden eğitimci ve vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından Çukurca ilçesinde yarın anma programı düzenlenecek.

İLKSAN'dan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, depremde enkaz altındaki anne ve babasını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Malatya Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahid Tunç'un memleketi Çukurca'daki mezarlığı ziyaret edilecek.

Cuma namazı öncesinde Emir Şaban Camisinde depremde yaşamını yitiren eğitimci ve vatandaşlar için mevlit okutulup, dua edilecek.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve Genel Müdür Mintez Şimşek, Tunç'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirecek.

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