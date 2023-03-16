Hakkari'de depremzedelerin yararına "dayanışma konseri" düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedelerin yararına "dayanışma konseri" düzenlendi.

Valilik ve belediye tarafından Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen konser ilgi gördü.

Kentte misafir edilen depremzedelerin de katıldığı konserde sahne alan belediye bünyesindeki sanat topluluğu, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirdi.

Konserden elde edilen gelirin depremzede ailelerin ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

Konsere, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Belediye Başkan yardımcıları, bazı akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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