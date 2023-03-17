Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

HAKKARİ (AA)- Hakkari'de, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkalığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.



Valilikteki toplantıya Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Halil İbrahim Köroğlu, Talha Battal, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşkın, Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel katıldı.



Akbıyık, 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. dönem seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapacağını anımsattı.

Hakkari'de seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması için birtakım tedbirler aldıklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:



"Seçimin yapma görevi yargı organlarının gözetiminde oluyor. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda görevli. Yüksek Seçim Kurulu da İl ve İlçe Seçim Kurulları ile seçimin yapılmasını sağlıyor. Mülki idare amirlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin özelikle asayiş ve huzurun sağlanmasında, seçimlerin güvenilir bir ortamda yapılması konusunda çok önemli görevleri var. Bu çerçevede biz de Hakkari'de ilk seçim güvenliği toplantımızı yapıyoruz. Bundan sonraki aşama diğer kurumlarla da toplantılar yapacağız. Ülkemizde huzurlu, sağlıklı ve demokratik bir ortamda seçimler yapılıyor. Hakkari'de 2019 yerel seçimlerinde buradaydık ve sıkıntı yaşamadık. Bu seçimlerinde aynı sekilde yapılacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.