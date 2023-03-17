Depremde hayatını kaybeden eğitimciler Hakkari'de anıldı

HAKKARİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden eğitimci ve vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Genel Müdür Mintez Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, bu kapsamda Malatya'daki depremde anne ve babasını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahid Tunç'un kabrini ziyaret etti.

Ardından Emir Şaban Camisi'nde depremde hayatını kaybeden eğitimci ve vatandaşlar için mevlit okutuldu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Yasin-i Şerif ve şeker dağıtıldı.

Yılmaz, gazetecilere, yaşanan afette çok sayıda vatandaş ve eğitimcinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden Tunç'un da hayırsever biri olduğunu öğrendiklerini belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Onun vefatı da çok acı bir olay. Çocuklarını kurtardıktan sonra enkaz altında kalan anne ve babasını kurtarmak için enkaz alına girdiğinde ikinci depremde maalesef annesi, babası ve kendisi yaşamını yitirdi. Mücahit Bey bizim üyemizdi. Deprem şehitleri arasında üyemiz olan birçok arkadaşımız vardı. Biz de Çukurca'da Mücahit Bey'in hem ailesini ziyaret edelim hem de taziyede bulunup mevlit okutarak bütün deprem şehitlerimize, halkımıza, eğitim çalışanlarına bir dua gönderelim dedik. Bu vesileyle Çukurca'dayız. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun."

Yılmaz ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı ziyaret ettikten sonra belediye taziye evinde vatandaşlara yemek ikram etti.

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