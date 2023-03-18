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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzelendi.

Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi'nin çok amaçlı konferans salonunda devam eden programda Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Müdürü Ramazan Yaşar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunulduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törene Kaymakam Hasan Kurt, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Belediye Başkanı Ensar Dündar, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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