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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'deki kayak merkezi ilkbaharda da kayakseverlerin hizmetinde

AA

Hakkari'deki kayak merkezi ilkbaharda da kayakseverlerin hizmetinde

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Havanın ısınması ve kar seviyesinin düşmesi nedeniyle birçok merkezin sezonu erken kapatmasına rağmen Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, ilkbaharda da ziyaretçilerine doğal kar örtüsü ile kaplı pistlerinde kayak yapma imkanı sağlıyor.

Son yıllardaki yatırımlarla kapasitesi artırılarak bölgenin en modern tesislerinden biri haline getirilen, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı merkez, kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Bu sezon da yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlayarak kentin kış turizmine katkı sağlayan merkeze bölgenin yanı sıra farklı illerden de kayak tutkunları geliyor.

Merkezin ziyaretçilerinden Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde öğretim görevlisi Yaşar Yaşar, AA muhabirine, bölgede kayak için önemli potansiyelin bulunduğunu söyledi.

Kışın uzun sürmesi ve kar kalitesi açısından merkezin bölge turizmine katkı sağladığını belirten Yaşar, merkezin milli ve amatör sporcuların yetişmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Kurak geçen sezona rağmen Hakkari'de tüm pistlerin açık olduğuna vurgu yapan Yaşar, şunları kaydetti:

"Yağışlı dönemlerde bu süre uzayabiliyor. Yürütülen güzel projelerle kentte kayak bilmeyen neredeyse kalmadı. Ben de eskiden burada antrenörlük yapıyordum. Ülkedeki birçok kış merkezi istediği gibi bir sezon geçiremedi. Hakkari nispeten daha iyiydi. İnsanlar buraya sadece kayak yapmaya gelmiyor, dolaşmaya, dağ ve kar havası almaya da geliyor. 7'den 70'e herkesin geldiği, bol oksijenli bir yer. Burası kışın zaman geçirmek için çok uygun bir ortam. Bu nedenle göz bebeğimiz. İlk açıldığında kapasitesi çok düşüktü. Şimdi oteli, dağ evi, kayak evleri, yeni pistleri var. Burası sürekli gelişen bir tesis. Artık il dışından turlarla gelen insanları da görebiliyoruz."

- "Bu kadar kar beklemiyorduk"

Muş'tan arkadaşlarıyla gelen İsmail Söylemez, Hakkari'deki kayak merkezini merak ettiklerini, bu nedenle tercih ettiklerini söyledi.

Söylemez, "Tesis güzel. Pist ve kar kalitesi çok iyi. Buraya geldiğimiz için memnunuz." dedi.

Çağlar Gözcü de ilk kez kente geldiklerini, kayak merkezini çok beğendiklerini ifade etti.

Gözcü, "Bundan sonra sık sık geleceğiz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Bu kadar kar beklemiyorduk. Geldikten sonra harika pistlerle karşılaştık." diye konuştu.

Van'dan gelen Gülizar Çatık ise kentte fazla kar olmadığı için kayak yapamadıklarını belirtti.

Hakkari'deki merkezin çok güzel olduğunu, tesisi beğendiklerini dile getiren Çatık, "Kayak yapmak için geldik. Yakın illerden gelen birçok arkadaşımız da var. Biz de ailece geldik. Kapalı yürüme bandının yapılması çok iyi olmuş. Herkesin emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.


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