Hakkari'de çocuklar, "Uğur Böceği ve Kara Kedi" tiyatro oyunuyla eğlendi

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HAKKARİ (AA) - Kumbaramda Sanat Var Grubu tarafından Hakkari'de çocuklara yönelik "Uğur Böceği ve Kara Kedi"adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda üç seansta sahnelenen oyun ilgi gördü.

Oyunu izleyen çocuklar, zaman zaman oyuncuların hareketlerini yaptı, müzik eşliğinde eğlendi.

Grup sorumlusu Orhan Danışman, kentte ikinci kez tiyatro oyunu sahnelediklerini belirtti.

Çocukların tiyatro oyunlarıyla eğlenceli anlar yaşadıklarını aktaran Danışman, "Oyunlara mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Müzikal oyunlar sahneliyoruz. Bu da çocukların ilgisini çekiyor. 12 kişilik grubumuz var. Oyunlarımıza gösterilen ilgiden memnunuz. Çocukların mutlu olduğunu görmek tarifsiz bir duygu. Herkese ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

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