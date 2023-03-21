Türkiye şampiyonu Yüksekovalı kayakçılar davul zurnayla karşılandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Yüksekova Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, ilçede davul zurnayla karşılandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 17-19 Mart'ta düzenlenen şampiyonada birinci olan sporcular için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, davul zurna ve alkışlarla karşılanan sporcularla bir araya geldi, onları tebrik etti.

Sporcular da elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.