Hakkari'de Nevruz Bayramı kutlandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Nevruz Bayramı düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonundaki programda konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Nevruz'un yeni gün, yeni yılın ilk günü anlamına geldiğini, gece ve gündüzün eşit olduğu, rengarenk çiçeklerin yer yüzüne merhaba dediği gün olduğunu belirten Ağacanoğlu, "Nevruz Bayramı yüz yıllardır yaşatıldığı bölgelerde kardeşlik bağlarını pekiştiren, halkı bütünleştiren, umut yükleyen bir bayramdır. Nevruz, Türk dünyasında 3 bin yıldır coşkuyla kutlanmış, günümüzde halen 200 milyonu aşkın Türk nüfusu tarafından sevinç ve neşeyle karşılanmaya, kutlanmaya devam etmektedir." diye konuştu.

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin şiirler okuduğu programda, "Nevruz Bayramı" ve "Hakkari tanıtım filmi" adlı sinevizyon gösterimi sunuldu.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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