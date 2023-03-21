Hakkari'de "Ayasofya'yı Görmek, Çanakkale'yi Hissetmek İstiyorum Projesi"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince, İçişleri Bakanlığının desteğiyle uygulanan "Ayasofya'yı Görmek, Çanakkale'yi Hissetmek İstiyorum Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Proje Koordinatörü Dr. Hikmet Yaşar, projede son aşamaya geldiklerini, gençlere yönelik her yıl farklı programlar hazırladıklarını söyledi.

Son 3 yıldır uyguladıkları projelerde Çanakkale Şehitliği'ne ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Yaşar, şunları aktardı:

"Hakkari'de de aynı zamanda 6 ve 7 aylık süreçlerde sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunduk. İlk defa geleneksel ve sportif alanlarda okçuluk kursları verdik. Sivil toplum kuruluşları olarak özelikle Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün toplumsal kaliteyi yükseltmek, sivil örgütlenmeyi güçlendirmek amacıyla 2010'dan beri başlattıgı projeleri destekleme yarışından Hakkari'de nasibini almaktadır. Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak sadece Hakkari'de, Bağışlı'da değil tüm Türkiye'deki öğrencilerimize de hizmet ediyoruz. Projelerimizin toplumsal bir ihtiyacı karşıladığını belirtmek isterim."

Programa Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Milli Beka Hareketi İl Başkanı Veli Kaya ve davetliler katıldı.

























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