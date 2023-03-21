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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de öğretmelere "koçluk" eğitimi verildi

AA

Hakkari'de öğretmelere "koçluk" eğitimi verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesince, AB Erasmus Programı kapsamında hazırlanan ve 4 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanan "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi kapsamında öğretmenlere "Ortak Ajans Koçluğu ve Mentorluk Eğitimi" verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 5 ülkede saha araştırmaları ve odak grup çalışmaları gerçekleştirilen proje çerçevesinde öğretim görevlileri Ali Can Gözcü ve Cumhur Demiralap, öğrenme, öretmeye ilişkin İtalya Padova Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Yapılan durum analizi, ihtiyaç tespit çalışmaları ve toplantılar sonucunda tasarlanan "Ortak Ajans Koçluğu ve Mentorluk Eğitimi" modülünün mesleki eğitim liseleri için büyük önem taşıdığı ön görüldü. 5 ülkede uygulamaya konulan modüle ilişkin Hakkari'de pilot okul seçilen Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Üç gün süren programda, öğretmenlere temel koçluk yetkinlikleri ve mentörlük, akran eğitimi, rol oyunları, akran arabuluculuğu, tiyatro ve drama, sosyal işbirlikçi öğrenme, akran eğitimi ile oyunlar ve çeşitli uygulama modelleri konularında bilgiler aktarıldı.

Programın ardından öğretmenlere katılım belgesi verildi.

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