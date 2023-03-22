Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı kaleci transfer etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı kaleci transfer etti

AA

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı kaleci transfer etti

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, play-off mücadeleleri öncesi Brezilyalı kaleci Michelle Aparecida'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Sezona yaptığı transferlerle iddialı başlayan ve ligin ilk devresinde A Grubu'nu namağlup 3. sırada tamamlayan Hakkarigücü, ikinci yarıda yaşadığı mağlubiyetler nedeniyle sezonu 22 puanla 7. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off birinci turunda geçen sene elendiği Fenerbahçe ile eşleşen mavi-beyazlı ekip, hedeflediği şampiyonluğa ulaşmak için ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi.

Rakibine bu yıl üstünlük kurarak üst tura çıkmayı hedefleyen Hakkarigücü, Brezilya'dan Türkiye'ye başka bir kulüple görüşmek için gelen fakat anlaşamayan 31 yaşındaki Michelle Aparecida'yı transfer etti.

Ülkesindeki birçok ekipte oynayan tecrübeli eldiven, kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Aparecida, AA muhabirine, takıma katkı sağlamak için kente geldiğini, bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aparecida, "1 Şubat'ta Türkiye'ye geldim. İlk kez bu sayede ülkeyi görme fırsatı buldum. Hep Brezilya'da oynadım. İlk kez ülkemden ayrılıyorum. Hakkarigücü'nde olduğum için mutluyum. Takımımla şampiyonluk yaşayıp iyi başarılar elde etmek istiyorum. Yüksek performans sergilemeyi hedefliyorum. Benim için yeni bir deneyim olacak." diye konuştu.


- Doğan: "Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz. Bu, imkansız değil"


Yardımcı antrenör Cihat Doğan ise takımdaki eksik mevkilere transfer yapmak için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Takımdan giden ve yeni gelecek isimlerin olduğunu, transfer çalışmalarını ekip olarak yürüttüklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bir kalecimiz vardı. Biz de Brezilya'dan yeni bir kaleci transfer ettik. Araştırarak getirdiğimiz bir kaleci. Antrenmanlarda da iyi olduğunu gördük. Tüm özelliklerine bakarak getiriyoruz. Yeni isimleri de takip ediyoruz. Takımımızı şekillendirip yolumuza bakmak istiyoruz. Sezon boyunca eksiklerimizi gözlemleyerek hareket ediyoruz. İyi oynayan forma şansı bulacak. İlk devreyi iyi götürdük. İkinci devre istediğimiz gibi geçmedi. Kısıtlı kadromuz vardı. Bunun farkındaydık ve sıkıntısını yaşadık. Şimdi transferleri yapıp güçlü bir kadro hazırlıyoruz. Tüm rakiplerimizi analiz ediyoruz. Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz. Bu, imkansız değil. İyi bir ekibimiz var ve hepsi de var gücüyle çalışıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de öğretmelere "koçluk" eğitimi verildi
YEREL HABERLER Hakkari'de öğretmelere "koçluk" eğitimi verildi
Hakkari'de "Ayasofya'yı Görmek, Çanakkale'yi Hissetmek İstiyorum Projesi"
YEREL HABERLER Hakkari'de "Ayasofya'yı Görmek, Çanakkale'yi ...
Hakkari'de Nevruz Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Hakkari'de Nevruz Bayramı kutlandı
Türkiye şampiyonu Yüksekovalı kayakçılar davul zurnayla karşılandı
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu Yüksekovalı kayakçılar davul ...
Yüksekovalı sporcular, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'ndan 33 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Yüksekovalı sporcular, Kayaklı Koşu Türkiye ...
Araçtaki uyuşturucuyu narkotik köpekleri 'Ayzek' ve 'Bella' buldu
YEREL HABERLER Araçtaki uyuşturucuyu narkotik köpekleri 'Ayzek' ve ...
Hakkari'de ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak
YEREL HABERLER Hakkari'de ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak
Hakkari'de nevruz kutlaması
YEREL HABERLER Hakkari'de nevruz kutlaması
Hakkari'de 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 28 kilo 100 gram afyon sakızı ele ...
Hakkarili çocuklar, "Altyapı Gelişim Projesi" ile kayak öğreniyor
YEREL HABERLER Hakkarili çocuklar, "Altyapı Gelişim Projesi" ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.